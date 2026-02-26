В Казани ученые разработали новую теплообменную поверхность для энергетики

Исследователи Казанского национального исследовательского технического университета им. А. Н. Туполева создали новую теплообменную поверхность для энергетического оборудования помощью 3D-моделирования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки России.

Новая поверхность теплообменника позволяет повысить надежность работы оборудования и уменьшить его размер.

Особенностью разработки является форма выемок в виде капель с переменной кривизной донной части и боковых стенок на поверхности теплообменника. Особая донная часть из трех соединенных участков обеспечивает обтекание потоком газа без отрыва и снижает гидравлические потери. Основные и дополнительные выемки выполнены одинаковыми и размещаются с высокой плотностью, что упрощает производство.

Экономический эффект от внедрения технологии оценивается в 15–20%. На изобретение получен патент.

Анна Кайдалова