Бастрыкин поручил возбудить дело после загрязнения реки от предприятия на Урале

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после сообщений в социальных сетях о загрязнении реки в поселке Асбестовском города Алапаевска Свердловской области. Как сообщили в Информационном центре СК России, по данным сообщений, вблизи населенного пункта работает карьер по добыче хромовой руды, где отходы складируются на открытом воздухе. При воздействии осадков и ветра вредные вещества попадают в жилые районы и реку Водяновка, что приводит к загрязнению почв и водных ресурсов.

Сообщается, что граждане неоднократно обращались в государственные органы с жалобами, но это якобы не принесло результатов. Информация о ситуации была опубликована в СМИ и социальных сетях. В Следственном управлении Свердловской области проводится процессуальная проверка по данному факту.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Богдану Францишко возбудить уголовное дело. Он также потребовал доложить о предварительных и окончательных результатах расследования.

Исполнение поручения находится под контролем в центральном аппарате ведомства.