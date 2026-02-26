Башкирия хочет подключиться к Южноуральскому ТЛК в Челябинской области

Министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Башкирии Маргарита Болычева предложила челябинским коллегам подключить республику к логистической схеме Челябинской области и, конкретно, к торгово-логистическому комплексу «Южноуральский».

По словам министра, регион готов направлять грузы на площадку для консолидации и последующей отправки в составе сборных поездов, что позволит предприятиям Башкирии «быстро войти» в действующую логистическую схему. Что касается Челябинской области, то она за счет продукции из соседнего региона сможет увеличить объемы поставок и сделать отправку грузов регулярными и экономически эффективными.

«Мы внимательно следим за развитием ТЛК "Южноуральский". Это яркий пример, когда регион сам создает инфраструктуру под новые вызовы. У нас есть конкретное предложение: давайте обсуждать возможность подключения Башкортостана к этому маршруту»,— заявила госпожа Болычева на стратегической сессии «Республика Башкортостан и Челябинская область: взаимный потенциал транспортного коридора «Север-Юг»"« (цитата по пресс-службе правительства Башкирии).

Участники встречи договорились создать рабочую группу для разработки номенклатуры грузов, графиков консолидации и тарифных условий.

ТЛК «Южноуральский» находится в 81 км к югу от Челябинска, севернее Южноуральска. Комплекс расположен на пересечении федеральной трассы А310 и железных дорог, имеющих связь с Казахстаном и Китаем. По данным «Ъ-Южный Урал», в состав ТЛК входят складской комплекс класса «А» площадью более 60 тыс. кв. м, контейнерный терминал на площади 17 га, а также объекты железнодорожной и инженерно-коммунальной инфраструктуры.

Идэль Гумеров