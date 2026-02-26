Иностранца заочно арестовали по обвинению в убийстве девушки в Москве

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве девушки на юге Москвы. Обвинение предъявили иностранцу, который успел сбежать из страны. Суд заочно арестовал фигуранта, его объявили в розыск, сообщили в столичном управлении СКР.

Преступление произошло 21 февраля в Ореховом проезде. По информации следствия, на девушку напал ее бывший молодой человек. Потерпевшую госпитализировали с колото-резаными ранами, позже она скончалась.

По данным «РЕН ТВ», злоумышленник прилетел в Москву из Ирландии и поджидал жертву у подъезда. Telegram-канал «112» утверждает, что после убийства он улетел в Турцию.

Никита Черненко