Национальный драматический театр России (Александринский театр) учрежден императрицей Елизаветой Петровной 30 августа 1756 года. Он стал первым государственным публичным театром в России. В 1832-м театр получил новое здание в центре Санкт-Петербурга и название «Александринский» — в честь супруги императора Николая I Александры Федоровны. Комплекс с пятиярусным зрительным залом и большой сценой был построен по проекту архитектора Карла Росси.

В театре состоялись премьеры многих произведений русской драматургической классики — от «Горя от ума» Александра Грибоедова до пьес Александра Островского и Антона Чехова. В феврале 1917 года Всеволод Мейерхольд поставил здесь спектакль «Маскарад», ставший последним спектаклем императорского театра. В 1919 году театру было присвоено звание академического.

В разные годы на сцене Александринского театра играли актеры Василий Каратыгин, Марья Савина, Александр Мартынов, Константин Варламов, Варвара Стрельская, Вера Комиссаржевская, Николай Черкасов, Василий Меркурьев.

С 2024 года художественным руководителем театра является Никита Кобелев, президентом — народный артист России Валерий Фокин.