В Казани в 2026 году внедрят постоплату муниципальных парковок
В Казани в этом году планируется запуск гибридной системы оплаты муниципальных парковок, сообщил мэр города Ильсур Метшин на сессии Казанской городской Думы.
Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ
Система постоплаты позволит один раз в сутки вносить изменения в уже оплаченной парковочной сессии: корректировать время начала или окончания парковки.
По сообщению пресс-службы мэрии города, уже доступна функция, которая позволяет исправлять номер автомобиля и парковочную зону.