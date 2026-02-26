В Казани в этом году планируется запуск гибридной системы оплаты муниципальных парковок, сообщил мэр города Ильсур Метшин на сессии Казанской городской Думы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани в 2026 году внедрят постоплату муниципальных парковок

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ В Казани в 2026 году внедрят постоплату муниципальных парковок

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Система постоплаты позволит один раз в сутки вносить изменения в уже оплаченной парковочной сессии: корректировать время начала или окончания парковки.

По сообщению пресс-службы мэрии города, уже доступна функция, которая позволяет исправлять номер автомобиля и парковочную зону.

Анна Кайдалова