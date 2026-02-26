В Сиве установили выплату за привлечение контрактников на СВО

Дума Сивинского округа утвердила единовременную выплату для граждан, которые содействуют в заключении контрактов для участия в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Деньги будут перечисляться из резервного фонда администрации округа за привлечение гражданина РФ, иностранного гражданина или лица без гражданства, заключившего контракт. Размер выплаты составит 30 тыс. руб. Решение думы вступит в силу с 1 марта 2026 года.