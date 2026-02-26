Казань стала лидером по снижению цен аренды жилья в объявлениях

В январе в Казани наблюдалось наиболее заметное снижение стоимости долгосрочной аренды среди городов-миллионников. В Казани средняя цена за время экспозиции упала на 13,2%, сообщает ТАСС со ссылкой на «Яндекс.Аренду».

По этому показателю столица Татарстана заняла первое место в России. За Казанью следуют Омск с падением на 11,8%, Нижний Новгород (11,1%), Пермь (11,1%) и Волгоград (10,8%).

В целом в городах-миллионниках 39% объявлений о сдаче квартир сопровождались снижением стоимости, в среднем на 10%.

