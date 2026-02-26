Челябинский зоопарк повышает цены на билеты с 1 марта

С 1 марта в зоопарке Челябинска подорожают билеты. Это вынужденная мера, сообщает муниципальное бюджетное учреждение культуры на своем Telegram-канале.

«Как бы долго мы ни пытались избегать этого, но меняющаяся экономическая действительность не оставила нам других шансов. Мы вынуждены поднять стоимость услуг зоопарка»,— говорится в сообщении.

С начала весны цена билета для взрослых и детей от 14 лет составит 500 руб. Сейчас он стоит 400 руб. Посещение для льготных категорий подорожает на 50 руб. Дети от пяти до 13 лет включительно, студенты и пенсионеры по старости смогут посмотреть на животных за 250 руб. На экскурсию в контактный зоопарк нужно будет потратить 150 руб. (помимо детей до двух лет). Дети до четырех лет включительно по-прежнему смогут ходить в учреждение бесплатно.

Виталина Ярховска