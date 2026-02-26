Греф оценил влияние на экономику ставки ЦБ в 12%

Ключевая ставка в районе 12% способна привести к замещению тенденции падения на небольшой рост инвестиционной активности. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф.

«По нашим ощущениям, эта ставка лежит в районе 12% годовых. Поэтому мы ждем как можно более быстрого выхода на эту ставку с тем, чтобы сбалансировать движение экономики»,— сказал Герман Греф во время конференц-звонка с аналитиками (цитата по ТАСС). Сбербанк ожидает, что инфляция в России по итогам 2026 года составит 5-6%, а ВВП вырастет на 1-1,5%.

При этом кредитная организация повысила прогноз роста кредитования юрлиц с 9-11% до 10-12%. Рост розничного кредитования может достичь 9-11% в целом по сектору. Рентабельность собственных средств в 2026 году Сбербанк ожидает на уровне 22%, чистую процентную маржу — около 5,9%. Прогноз стоимости риска банка на текущий год составляет до 1,4%.