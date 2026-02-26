Корейский режиссер Пак Чхан Ук возглавит жюри Каннского кинофестиваля

Корейский кинорежиссер Пак Чхан Ук возглавит жюри 79-го Каннского кинофестиваля, который пройдет с 12 по 23 мая. Об этом сообщила пресс-служба кинофестиваля.

Корейский кинорежиссер Пак Чхан Ук

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Корейский кинорежиссер Пак Чхан Ук

«Южнокорейский режиссер, сценарист и продюсер Пак Чхан-ук, получивший всемирное признание критиков и зрителей, возглавит жюри конкурсной программы полнометражных фильмов 79-го Каннского кинофестиваля. Это первый подобный случай в истории корейского кинематографа»,— отмечается в пресс-релизе.

Пак Чхан Ук известен своей трилогией о мести, в которую входят фильмы «Сочувствие господину Месть» (2002), «Олдбой» (2003) и «Сочувствие госпоже Месть» (2005). «Олдбой» принес ему Гран-при Каннского кинофестиваля в 2004 году. В 2022-м в Каннах ему вручили приз за лучшую режиссуру за фильм «Решение уйти». В общей сложности на счету корейского режиссера более 20 фильмов, в том числе «Объединенная зона безопасности» (2000), «Три... экстрима» (2004), «Жажда» (2009) и «Решение уйти» (2022). Последний из них — «Метод исключения» — вышел в 2025 году.