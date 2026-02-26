Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Miu Miu Фото: Miu Miu

Я уже не раз рассказывала о проекте Miu Miu Women’s Tales — серии короткометражных фильмов, которую бренд запустил в 2011 году, предоставляя женщинам-режиссtрам свободу собственного высказывания. Это не рекламный ролик, а самостоятельное кино, где автор формулирует свою тему и интонацию, а одежда Miu Miu становится частью художественного языка.

И вот теперь вышла 31-я глава проекта — фильм Discipline режиссера Моны Фастволд, премьера которого состоялась 12 февраля в Нью-Йорке. Картина размышляет о девичестве как о роли, которая будто бы передается по наследству и надевается еще до того, как формируется личность. В кадре — вещи из коллекции Miu Miu Spring/Summer 2026, а женственность показана и как забота, и как система ограничений.

Одежда здесь задает движения и правила поведения еще до того, как появляется осознанность. Как говорит режиссер, «одежда никогда не бывает нейтральной — это костюм, это контроль, это ритуал». Именно в этом напряжении между праздником женственности и ее рамками и строится фильм.

Анна Минакова