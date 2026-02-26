Компании перепридумывают названия всего

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Барсуков Владимир Фото: Барсуков Владимир

В марте для бизнеса снова меняются правила игры — вступает в силу закон о том, что публичная информация должна быть представлена на русском языке. Это касается сайтов, вывесок, рекламы, упаковки и аккаунтов бренда в соцсетях. В агентстве Nimax маркетологи замечают, что даже названия Telegram-каналов, ориентированных на широкую аудиторию, могут подпасть под новое ограничение. То же касается описания деятельности компании, самих постов и сторис. Ну как сторис… Теперь это короткие временные видео.

Иностранные названия возможны в двух случаях: либо они уже зарегистрированы как товарный знак, либо рядом размещен перевод, написанный тем же шрифтом того же размера. Просто написать то же слово кириллицей нельзя, если такого слова нет в словаре. Штрафы за все это немаленькие — до 500 тыс. руб. за нарушение закона «О рекламе» и «О защите прав потребителей». Вот такой челлендж. То есть испытание.

К весне каждой компании необходимо проверить весь контент в публичном пространстве на предмет наличия неподобающих слов и заменить их. Маркетинг на ушах — как сохранить свой ToV, то есть тональность общения, к которой привыкли клиенты? Конечно, процесс креатива, имею в виду творчества, рождает массу мемов (шуток). Что это, если не дедлайн? Час расплаты. Мудборд говорить нельзя, будет «лист чаяний». Гайд — слишком коротко и удобно, скажем «путеводитель» или «инструкция» (что тоже, в общем-то, довольно иностранно).

Скажем не референс, а «как у америкосов», шутят в агентстве Vrek. Не HR, а кадровичка. Не ресерч, а «по рынку прошелся». Вместо коммьюнити — «братки». Вместо дедлайна — «часики тикают». Не SMM, а «в интернетах шарит». Тут стоит отметить, что целые сферы лишаются права на привычную терминологию, пусть и не успевшую прижиться из-за стремительного развития. Например, хоумстейджеры. Эксперт Юлия Рущак привела свои варианты: «фея уюта», «распорядитель убранства», «домоустроитель», «квартирный зодчий»…

Все это, конечно, забавно, но до определенного момента. Радует лишь одно: в каждой компании появится привычка системно заглядывать в словари. Ждем, кстати, роста спроса на новые тиражи и на сервисы для проверки слов — чем не рекламная площадка.

Яна Лубнина