Директор нижегородской спортшколы «Дельфин» уволился одним днем

Директор Нижегородской областной спортивной школы олимпийского резерва «Дельфин» Ирина Карельская уволилась одним днем. НОСШОР управляет одноименным бассейном «Дельфин» на проспекте Гагарина. В минспорта Нижегородской области подтвердили, что 25 февраля она прекратила полномочия по собственному желанию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ирина Карельская

Фото: Министерство спорта Нижегородской области Ирина Карельская

«Совместным решением было принято, что на новом этапе развития учреждению требуются свежие управленческие подходы. За время руководства Ирина Леонидовна внесла значительный вклад в развитие учреждения. Министерство спорта выражает искреннюю благодарность за ее многолетний добросовестный труд и профессионализм. Вклад Ирины Леонидовны в развитие детского спорта Нижегородской области будет отмечен благодарностью губернатора региона. Уверены, что НОСШОР «Дельфин» сохранит высокий уровень работы и продолжит развиваться в интересах спортсменов и жителей региона», — сообщили в министерстве, отметив, что увольнение директора не повлияло на работу спортшколы, а врио директора назначен заместитель по безопасности.

Между тем собеседник «Ъ-Приволжье» в спортивных кругах утверждает, что у Ирины Карельской был конфликт с учредителем НОСШОР из-за плачевного состояния системы водоочистки и водоотведения бассейна. Якобы она доказывала в минспорта необходимость больших бюджетных расходов на ремонт «Дельфина» и отказывалась подписывать документацию на проведение соревнований, пока инфраструктура бассейна не будет приведена в порядок.

Получить комментарии уволившегося директора не удалось. В минспорта не стали комментировать эту информацию, но пояснили, что соревнования в «Дельфине» проводятся в штатном режиме, а летом бассейн будет поставлен на ремонт.

Иван Сергеев