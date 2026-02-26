Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Академик Жолтовский Иван Владиславович.

Фото: Игнатович Борис / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Академик Жолтовский Иван Владиславович.

Фото: Игнатович Борис / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Просматривал выставочную московскую афишу и нашел усадебную экспозицию. Она подходит к завершению, так что в выходные можно съездить, благо недалеко. Это «Горки Ленинские» по Каширскому шоссе, на полпути до аэропорта Домодедово. Я для себя эту усадьбу открыл совсем недавно, когда возил туда студентов на арт-резиденцию. Дом начала XX столетия, который построила Зинаида Морозова и где жил и умер Владимир Ленин. Огромное здание Мемориального музея его имени, последнее по времени, построенное в СССР.

Вот в этом комплексе и заканчивается выставка «Жолтовский. Сукоян. Горки». Экспонаты, в основном из семейной коллекции архитекторов Сукоянов, рассказывает о совместном творчестве Николая (Пагоса) Сукояна и Ивана Жолтовского. Сукоян учился у Жолтовского еще до войны в МАРХИ, а затем, придя с фронта, много лет работал в его мастерской. Главным сооружением архитектора Сукояна является здание Новой Третьяковки-ЦДХ на Крымской набережной. Он с группой товарищей строил дом художника с 1957-го по 1979-й.

Архитектор Жолтовский известен больше, в Москве его руками построено огромное множество общественных и жилых домов. Он создавал проекты для знаменитого Дворца Советов на месте снесенного тогда Храма Христа Спасителя (кстати, при участии своего ученика Сукояна). Искусствоведы называют Ивана Жолтовского, который прожил огромную жизнь (он ушел в возрасте 92 лет), одним из создателей стиля «сталинский ампир».

Документы из семейного архива впервые достоверно подтверждают участие академика Жолтовского в работе над проектом музея. Помимо обилия архитектурных эскизов и зарисовок, любопытных архивных документов, вплоть до дружеских шаржей советских зодчих, особенно интересным представляется второй раздел выставки, посвященный живописно-графическому наследию Ивана Жолтовского, гораздо менее известному. Это и зарисовки, сделанные им в окрестностях усадьбы «Горки», и пейзажи 1920-1950-х, например, «Этюд. По мотивам Клода Лорена», «Подмосковный пейзаж», «Желтый куст», «Закат», «Осенний лес».

Дмитрий Буткевич