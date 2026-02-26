«Поступивший на днях к официальным дилерам Haval H3 — это работа над ошибками»

Недаром говорят, что все новое — это хорошо забытое старое. Два десятка лет назад у концерна General Motors был интересный проект. Взяли обычный, ничем не примечательный пикап Chevrolet Colorado и изготовили ему брутальный угловатый кузов, чем-то напоминающий армейский внедорожник HMMWV. У того уже была гражданская стилизация, которая называлась Hummer H2. Поэтому новую машину, размером поменьше, назвали Hummer H3. Она успешно производилась до 2010 года. Причем не только в США, но и у нас на заводе «Автотор».

Сегодня на нашем рынке тоже продается модель с индексом H3. Но только это не Hummer, а Haval. Пару лет назад тоже взяли платформу от популярной у нас модели Jolion, но построили на ней что-то совсем иное — длинное, прямоугольное, с олдскульными круглыми фарами спереди и почти джиповскими «крестиками» фонарей сзади. Но вот с задней частью как раз перемудрили.

На пятую дверь сделали накладку, имитирующую кофр для запасного колеса, не наделив ее никаким функционалом, это чисто декоративная деталь. Мало того, она сделала заднее окошко настолько узким, что во внутрисалонное зеркало можно даже не смотреть — все равно ничего почти не видно. Плюс на заднем стекле не удалось разместить «дворник», что для машины с претензией на бездорожье тоже странно.

Поэтому поступивший на днях к официальным дилерам Haval H3 — это такая работа над ошибками. Пятая дверь лишилась той самой выпуклости, площадь заднего стекла увеличилась, появился задний стеклоочиститель с омывателем, а ниша для крепления номерного знака перенесена с бампера наверх. Полноприводные версии H3 получили новую черную решетку радиатора, в багажнике наконец-то появилась жесткая полка, а у макияжных зеркал в солнцезащитных козырьках — подсветка.

Бензиновый турбодвигатель объемом 1,5 л по-прежнему развивает 177 л. с., но теперь соответствует экоклассу «Евро-6». Ну, если кому-то у нас это интересно.

Дмитрий Гронский