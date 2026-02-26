«Башкирская мясная компания» увеличила поставки племенного скота на 80%

ООО «Башкирская мясная компания» (БМК, входит в группу «Таврос») в 2025 году увеличило продажи племенных животных на 80%, рассказали «Ъ-Уфа» в пресс-службе компании. Основными регионами-покупателями стали Краснодарский край, Татарстан, Челябинская область и Красноярский край.

В прошлом году компания получила разрешение на ввоз племенных животных в Казахстан, объем поставок превысил более 2,8 тыс. голов племенной свинины.

Башкирская мясная компания зарегистрирована в 2011 году в селе Языково Благоварского района, объединяет девять промышленных площадок и крупнейший в России селекционно-генетический центр (расположен в Буздякском районе). Предприятия организации поставляют племенную свинину пород Дюрок, Ландрас, Йоркшир и гибрида F1.

Идэль Гумеров