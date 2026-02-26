Четверо жителей Башкирии обвиняются в мошенничестве с выплатами за гибель участника СВО

Управление СКР по Башкирии по материалам регионального УФСБ возбудило уголовное дело в отношении четырех жителей Учалов. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Как сообщили пресс-службы ведомств, в 2024 году адвокат учалинского районного филиала Башкирской республиканской коллегии адвокатов, его супруга и близкий знакомый «склонили мужчину без определенного места жительства» заключить контракт с Министерством обороны России. Перед отправкой в зону специальной военной операции обвиняемые «организовали регистрацию фиктивного брака с четвертой участницей преступного плана», пояснили в ведомствах.

В 2025 году контрактник был признан умершим. Его фиктивная супруга получила около 16 млн руб. страховых выплат — 13,8 млн руб. из федерального и 2 млн руб. из регионального бюджетов.

Выплаты сообщники, пояснили в СКР, поделили, часть успели потратить.

Учалинский районный суд арестовал адвоката и его знакомого, а его супруге и фиктивной супруге погибшего контрактника назначил запрет определенных действий.

Олег Вахитов