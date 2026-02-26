Стоимость аренды квартир в Перми снизилась в январе на 11%

В январе 2026 года стоимость долгосрочной аренды квартир в Перми уменьшилась на 11,1%, сообщает «Ъ-Кубань» со ссылкой на данные «Яндекс Аренда». В целом по городам-миллионникам в январе 2026 года собственники уменьшали стоимость в 39% объявлений, среднее снижение составило 10%.

Лидерами по доле снижений стали Екатеринбург (55,2% объявлений), Воронеж (50,2%), Нижний Новгород (45,9%), Санкт-Петербург (45,6%) и Ростов-на-Дону (43,6%).

Наибольшее уменьшение стоимости аренды было зафиксировано также в Казани (-13,2%), Омске (-11,8%), Нижнем Новгороде (-11,1%) и Волгограде (-10,8%).