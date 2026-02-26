В Челябинске организаторам незаконной миграции суммарно назначили 40 лет колонии

Советский районный суд Челябинска вынес приговор участникам преступного сообщества, занимавшимся организацей незаконной миграции (322.1 УК РФ). Суммарный срок лишения свободы, назначенный девяти фигурантам, составил 40 лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Установлено, что сообщники наладили схему по легализации иностранцев на территории региона за денежное вознаграждение. Они оформляли мигрантам трудовые договоры и сертификаты о знании русского языка и истории. Кроме того, подельники прописывали иностранцев в «резиновых квартирах».

Задержали членов ОПС в ноябре 2020 года сотрудники регионального полицейского главка вместе с коллегами из УФСБ России по области. Трем активным участникам сообщества назначили наказание в виде шести лет лишения свободы каждому. Четверо фигурантов проведут в колонии по четыре года, еще двое подельников приговорены к лишению свободы на срок от двух до трех лет. Последнему фигуранту назначили крупный штраф.

Виталина Ярховска