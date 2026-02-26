НОВИКОМ и ВРО СоюзМаш поддерживают донорское движение

НОВИКОМ (входит в «РТ-Финанс» Ростех) провел традиционную донорскую акцию, объединившую десятки сотрудников банка. Добровольцы посетили Городскую клиническую больницу № 52 и Центр крови ФМБА России в Москве. Мероприятие было организовано совместно с Федеральным медико-биологическим агентством и Союзом машиностроителей России.

Фото: АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» поддерживает донорское движение с 2013 года. За это время акция, отвечающая таким основополагающим ценностям банка и его акционера как «Забота о людях» и «Общее дело», стала неотъемлемой частью корпоративной культуры НОВИКОМа. Мероприятия проходят регулярно: четыре раза в год в разных регионах присутствия финансовой организации. В 2025 году к ним присоединились более 200 сотрудников, благодаря чему удалось собрать около 100 литров крови. Активное участие в донорском движении позволяет не только вносить вклад в спасение жизней. Среди сотрудников НОВИКОМа уже есть те, кто получил звание почетного донора России.

Банк также содействует развитию донорского движения в регионах. В частности, при поддержке НОВИКОМа активно реализуются профильные инициативы в Воронежской области. Работа ведется совместно с Воронежским региональным отделением Союз машиностроителей России и областным центром крови. Акции проходят на промышленных предприятиях и в вузах региона, способствуя расширению числа доноров. С начала года мероприятия уже состоялись в Нововоронеже, Лисках и Семилуках.

