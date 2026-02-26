«Пряник Смоленский» получил статус регионального бренда в Роспатенте

«Пряник смоленский» получил статус регионального бренда. Он стал первым географическим указанием от Смоленской области в реестре Роспатента, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Смоленский пряник

Фото: телеграм-канал Дом Советов Смоленский пряник

Фото: телеграм-канал Дом Советов

«В советские годы пряник массово выпускало крупное предприятие, и он стал настоящей визитной карточкой Смоленска», — отметили в пресс-службе. Там уточнили, что рецепт пряника смогла воссоздать местная жительница с 20-летним опытом в кондитерском деле. Смоленские власти подчеркнули, что «теперь лакомство с богатой историей официально защищено и признано на федеральном уровне».

Губернатор Василий Анохин назвал регистрацию смоленского пряника в Роспатенте примером для других местных производителей.