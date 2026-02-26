Бывшую начальницу управления Минобороны в Хабаровске обвинили во взятках

В Хабаровске задержали бывшую начальницу краевого Управления финансового обеспечения Минобороны Татьяну Мисайлову. Ее обвинили в получении крупных взяток и превышении должностных полномочий. Фигурантку отправили под стражу, сообщили в пресс-службе СКР.

По версии следствия, госпожа Мисайлова за счет нехватки персонала создала фонд для выплат сотрудникам повышенных премий в 2012-2014 годах. СКР оценил эти действия как нецелевое расходование денег.

Также начальница управления стала требовать деньги от подчиненных за включение в фонд. В результате 19 работников учреждения передали ей от 400 тыс. до 1,3 млн руб. Общая сумма взяток превысила 14 млн руб. Кроме того, в 2022 году она получила взятку за трудоустройство на руководящую должность.

Никита Черненко