Петербургский трэш-стример Эль Капитан получил более 10 лет колонии за наркотики

Петроградский районный суд признал трэш-стримера Юрия Кузнецова, известного как Кузнецовский или Эль Капитан, виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере (ч. 4 ст. 228.1 УК РФ) и приговорил к 10,5 года отбывания наказания в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба петербургской прокуратуры.

«С учетом позиции государственного обвинителя виновному назначено наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 300 тыс. руб»,— уточнили в надзорном ведомстве.

38-летний Кузнецов, согласно материалам дела, хранил по месту проживания в одной из квартир на улице Пионерской более семи граммов мефедрона в целях дальнейшего сбыта. В его холодильнике также были обнаружены запрещенные к обороту сильнодействующие вещества, ускоряющие рост мышц.

Как стало известно «Ъ Северо-Запад», в ночь с 12 на 13 июня 2025 года Эль Капитан пригласил к себе друзей и малознакомых девушек, а сам начал вести стрим. При этом на кухне в декоративном кубке блогер оставил для угощения наркотики, но во время трансляции в квартиру зашли оперативники.

Эль Капитан несколько лет вел довольно откровенные стримы и выкладывал ролики на провокационные темы, имея свою фан-базу: его канал в Telegram ранее насчитывал около 30 тыс. человек, а число подписчиков во всех соцсетях исчисляется несколькими миллионами.

Андрей Кучеров