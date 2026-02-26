Тушинские светофоры возьмутся за ум

Московскими светофорами будет управлять искусственный интеллект. Экспериментальной площадкой станет микрорайон в Тушино. Власти планируют увеличить долю умных светофоров до 80%. Позже практику управления транспортными потоками с помощью ИИ планируют внедрять и в остальных частях города. Тему продолжит Юлия Савина.

За 15 лет из-за развития общественного транспорта и введения платных парковок московский трафик потерял 200 тыс. машин на дорогах в сутки. При этом на улицы ежедневно выезжают около 3 млн автомобилистов. Чтобы уменьшить количество пробок, в столице решили воспользоваться помощью нейросетей. Система будет совмещать несколько технологических решений, говорит управляющий партнер университета Zerocoder Сергей Бражник: «Все реализовано с помощью технологии компьютерного зрения на базе нейросетей — это глаза всей системы. Они анализируют трафик на всех необходимых магистралях и дорогах в Тушине. И мозг всей этой системы, скорее всего, обучен на огромном количестве разного рода ситуаций с видеокамер Москвы в разные времена года, время суток. Он может принимать решение о том, как в той или иной ситуации нужно себя повести, чтобы ускорить трафик».

Умные технологии уже активно применяются в управлении дорожным движением в некоторых крупных городах и на скоростных трассах «Автодора», отмечает автоэксперт, партнер агентства «Автостат» Игорь Моржаретто: «Сейчас активно строят так называемые умные дороги, где в полотно зашиты самые разные датчики, на них расположены автономные метеостанции, табло, светофоры. С них собирается информация о дорожной ситуации. В ближайшем будущем появится третья составляющая. Дорога есть, человек есть, теперь подключится еще и сам автомобиль, потому что в перспективе мы понимаем, что машина будет общаться с дорогой, передавая информацию о пробках и так далее».

Методу оценки дорожной ситуации, который планируется применять, уже около двух десятков лет, говорит руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль: «Речь не идет об искусственном интеллекте вообще, как это ни покажется парадоксальным. Система умного района, умного дом и так далее — это грамотно отлаженные алгоритмы. Они реагируют на определенные проявления, зависящие от количества людей, времени суток и от общей ситуации в городе, на дорогах и так далее. По сути дела, это сингапурская система организации дорожного движения».

С этого года и до конца 2028-го в столице также пройдет эксперимент, в рамках которого нейросети будут применяться и для выявлений административных нарушений в сфере охраны объектов культурного наследия, в строительном надзоре, сфере благоустройства, экологическом и геологическом контроле, на автотранспорте и в дорожном хозяйстве. Однако случаев, когда система в автоматическом режиме работает некорректно, может быть слишком много, считает юрист Михаил Никитин: «Можно вспомнить "чудесный" опыт, когда всех посадили на карантин в 2020 году во время пандемии. Передвигаться по городу можно было только со спецпропусками, а базы данных либо слетали, либо в них некорректно вносились сведения. И людям часто приходилось отбиваться от весьма сомнительных штрафов».

Затраты на организацию движения в Тушино не раскрываются. Однако согласно отчету GlobeNewswire, только на центры обработки данных к 2034 году все «умные» города совокупно будут тратить порядка $100 млрд.

Юлия Савина