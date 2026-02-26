Майнинг-ферма в Астраханской области украла у «Россетей» электроэнергию почти на 40 млн

Астраханские правоохранители и специалисты «Россети-Юг» обнаружили незаконное потребление электроэнергии возле села Замьяны Енотаевского района. По предварительным данным, около 3,2 млн кВт·ч потратила майнинг-ферма, сообщили в пресс-службе ресурсоснабжающей организации.

Майнеры незаконно потратили электроэнергию на 39 млн руб. в Астраханской области

Фото: Марина Окорокова

Стоимость похищенного электричества оценили более чем в 39 млн руб. Специалисты «Россетей» установили, что майнеры несанкционированно подключились к сетям напряжением 10 кВ. Электроснабжение шло через два силовых трансформатора. К ним было подключено 136 устройств для добычи криптовалюты.

Правоохранительные органы проводят процессуальную проверку для установления лиц, которые организовали незаконное технологическое присоединение к сетям.

Марина Окорокова