Майнинг-ферма в Астраханской области украла у «Россетей» электроэнергию почти на 40 млн
Астраханские правоохранители и специалисты «Россети-Юг» обнаружили незаконное потребление электроэнергии возле села Замьяны Енотаевского района. По предварительным данным, около 3,2 млн кВт·ч потратила майнинг-ферма, сообщили в пресс-службе ресурсоснабжающей организации.
Фото: Марина Окорокова
Стоимость похищенного электричества оценили более чем в 39 млн руб. Специалисты «Россетей» установили, что майнеры несанкционированно подключились к сетям напряжением 10 кВ. Электроснабжение шло через два силовых трансформатора. К ним было подключено 136 устройств для добычи криптовалюты.
Правоохранительные органы проводят процессуальную проверку для установления лиц, которые организовали незаконное технологическое присоединение к сетям.