Бороться с экскурсиями по петербургским крышам предложили с помощью дронов

Вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин предложил использовать беспилотники, чтобы выявлять проведение незаконных экскурсий по крышам и привлекать нарушителей к ответственности. Свою идею он представил в ходе заседания по обсуждению итогов деятельности Государственной административно-технической инспекции за прошедший год, пишет «Фонтанка».

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Чиновник отметил, что у использования беспилотников высокая эффективность. Нелегальные экскурсии по крышам приносят колоссальные убытки Петербургу: службы вынуждены ставить новые замки взамен сломанных. «А БПЛА помогут дополнительно. Здесь очень много инструментов, которые могут быть использованы»,— заявил господин Разумишкин.

Сотрудники ГАТИ отметили, что специалисты ведут работы по расширению возможностей и вариантов использования комплекса «Городовой». В текущем году планируется обучить нейросеть выявлять еще девять административных правонарушений.

Татьяна Титаева