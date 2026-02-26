Утренний авиарейс из Волгограда в Москву задержали на два часа

Вылет самолета авиакомпании «Аэрофлот», следующего по маршруту Волгоград (Гумрак) — Москва (Шереметьево), задержали ориентировочно на два часа. Согласно данным онлайн-табло воздушной гавани, воздушное судно должно было отправиться в 10:30, однако теперь взлет перенесли примерно в 12:30.

Фото: Нина Шевченко

На табло указано, что посадка на рейс завершена. Прибытие в Шереметьево ожидается около 14:40.

В пресс-службе аэропорта Волгограда пояснили, что задержка связана с техническими неполадками. Пассажиры находятся в терминале, с ними работают сотрудники перевозчика, сообщил VI1.RU.

Нина Шевченко