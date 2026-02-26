Уголовное дело по факту гибели несовершеннолетнего в бетоносмесителе направлено в суд

СУ СКР по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя, обвиняемого в нарушении требований охраны труда, повлекшем гибель несовершеннолетнего работника. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Осенью 2025 года бизнесмен принял на работу в качестве подсобного рабочего несовершеннолетнего учащегося колледжа. 10 сентября 2025 года подросток, очищая бетоносмеситель, упал в работающий лопастной барабан и погиб. В ходе расследования было установлено, что происшествие произошло вследствие грубых нарушений правил охраны и техники безопасности, допущенных индивидуальным предпринимателем. В частности, на производственной базе эксплуатировалось неисправное оборудование, с погибшим не были проведены инструктаж и обучение, не обеспечен контроль за ходом выполнения работ.

Прокуратура Карагайского района утвердила обвинительное заключение и направила уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.