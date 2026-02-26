В Екатеринбурге будут судить свыше 20 обвиняемых по 400 эпизодам мошенничества

В суд в Екатеринбурге в скором времени передадут уголовное дело организованной группы, 21 участник которой обвиняется более чем в 400 эпизодах мошенничества в сфере аренды недвижимости. Как сообщил руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел управления СКР по Свердловской области Александр Сапегин, их будут судить по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой).

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, группу создал 38-летний житель Екатеринбурга и в 2016-2019 годах вовлек в ее деятельность 17 женщин и трех мужчин. Они похищали деньги у россиян под видом оказания им услуг по аренде жилья. Их жертвами стали 412 жителей из 85 регионов РФ, в том числе 10 несовершеннолетних. Задержание членов группировки проводилось при содействии бойцов СОБР Росгвардии. «Выявление, первоначальное документирование незаконных действий фигурантов и дальнейшее оперативное сопровождение по данному уголовному делу осуществляли сотрудники подразделения по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий областного полицейского главка»,— добавил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В ходе расследования были проведены мероприятия по установлению всех обстоятельств преступлений. Объем материалов уголовного дела вместе с обвинительным заключением составил свыше 1,5 тыс. томов. На имущество фигурантов наложен арест на сумму порядка 5 млн руб.

Ирина Пичурина