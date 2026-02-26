Из ОАЭ в Россию экстрадировали соорганизатора финансовой пирамиды Life is Good

Из ОАЭ экстрадировали россиянина, обвиняемого в участии в организации финансовой пирамиды Life is Good. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным Генпрокуратуры, речь идет о Сергее Санникове, в отношении которого возбуждено уголовное дело по трем статьям УК. Среди них — участие в преступном сообществе (ч. 3 ст. 210 УК), мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК) и организация деятельности по привлечению денег (ч. 2 ст. 172.2 УК). В 2024 году Сергей Санников был объявлен в международный розыск, в декабре того же года он был задержан в ОАЭ.

Как уставлено следствием, с 2014 по 2022 год господин Санников и его сообщники вели противоправную деятельность в девяти регионах России. Они создали сеть офисов под названием Life is Good и предлагали пайщикам новое жилье или получение дохода от инвестирования в проекты компании. Полученные от вкладчиков деньги похищались. Совокупный ущерб превысил 230 млн руб.

Деятельность Life is Good была пресечена в 2022 году. В розыск объявили ее основателя Романа Василенко. В 2024 году завершилось расследование дела в отношении участников организации. По информации следствия, к схеме привлекли около 18 тыс. россиян, вложивших туда более 15 млрд руб.