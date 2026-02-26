В Белорецке прохожий спас водителя горящей машины

В городе Белорецке прохожий вытащил водителя загоревшейся Lada Granta, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Башкирии.

Telegram-канала Baza передает со слов очевидцев, что автомобиль около 20 минут стоял с заведенным двигателем, пока из-под капота не повалил дым и не разгорелось пламя.

Проходивший мимо пешеход решил проверить, есть ли кто в салоне автомобиля. Выяснилось, что находившийся внутри машины водитель потерял сознание. Прохожий вытащил его на свежий воздух и оказал первую помощь. На подмогу неравнодушному пришли еще два человека.

39-летнего пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу Белорецка.

Пожар потушили прибывшие на вызов сотрудники МЧС.

Идэль Гумеров