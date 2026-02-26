Пермский совладелец затонувшего танкера признал вину в налоговом преступлении

Константин Сельков, директор и совладелец ООО «Кама Шиппинг» и ООО «КамаТрансОйл», которым принадлежит затонувший в Керченском проливе танкер, признал вину в сокрытии от налогов 10,9 млн руб. Как сообщает портал «РБК-Пермь», такое заявление господин Сельков сделал в ходе рассмотрения его уголовного дела в Мотовилихинском суде Перми. Также бизнесмен попросил провести суд в особом порядке – без исследования доказательств. Это позволит ему рассчитывать на более мягкое наказание.

По данным следствия, с конца декабря 2025 по апрель 2025 года господин Сельков не уплатил обязательные налоги на сумму 10,9 млн руб., дав указание перечислить имевшиеся на счетах фирм деньги на счета третьих лиц.

Арбитражный суд Пермского края 10 марта рассмотрит обоснованность заявления ИП Константина Селькова о самобанкротстве. Задолженность предпринимателя превышает 26 млн руб. В качестве третьего лица к делу привлечена супруга господина Селькова, а также министерство социального развития Пермского края в качестве органа опеки и попечительства над несовершеннолетними.

Танкер «Волгонефть-212» потерпел крушение в декабре 2024 года в Керченском проливе. Тогда в результате ЧП в Черное море вылилось около 2,4 тыс. тонн мазута. Это вызвало масштабные негативные экологические последствия. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. К фирмам-владельцам танкера поданы многомиллионные иски.