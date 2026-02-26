Сотрудники ГАИ со стрельбой остановили пьяного лихача на каршеринговом авто

Жителя Пушкина в возрасте 30 лет в нетрезвом состоянии и без водительских прав остановили при управлении машиной, взятой в каршеринг. Для этого сотрудникам Госавтоинспекции пришлось применить табельное оружие, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

Renault Kaptur следовал по трассе «Кола» во Всеволожском районе Ленобласти. Полицейские намеревались проверить у водителя документы, но он проследовал мимо и попытался скрыться. Во время погони он грубо нарушал ПДД и создавал угрозу для других участников движения.

Сотрудники Госавтоинспекции произвели предупредительный выстрел в воздух и несколько прицельных по задним колесам машины, чтобы остановить лихача. Его удалось задержать на проспекте Большевиков. За рулем был житель Пушкина, лишенный водительских прав за нетрезвое вождение. Автомобиль был взят в сервисе каршеринга через аккаунт его знакомого, который был на пассажирском сиденье.

В отношении пьяного лихача составили несколько административных материалов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264.1 УК РФ.

Татьяна Титаева