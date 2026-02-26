ММК показал в 2025 году чистый убыток в 14,8 млрд рублей

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) в 2025 году получило чистый убыток в размере 14,8 млрд руб. после прибыли 79,7 млрд в 2024 году. Это обусловлено снижением прибыльности бизнеса на фоне сложных макроэкономических условий, следует из отчета компании о финансовых результатах за IV квартал и 12 месяцев прошлого года.

Кроме того, чистый убыток объясняется разовым эффектом от обесценения сегмента «Добыча угля» в размере 27,994 млрд руб. из-за высокой ключевой ставки и сложных макроэкономических условий.

Выручка ММК за 2025 год сократилась на 20,6% к предыдущему году и составила 609,8 млрд руб. Это связано со снижением объемов продаж и стоимости продукции на фоне высокой ключевой ставки и замедления деловой активности в России. Показатель EBITDA составил 80,7 млрд руб., сократившись на 47,2% относительно 2024 года на фоне снижения выручки. Свободный денежный поток упал на 82,5%, до 6,5 млрд руб.

Производство стали на ММК в 2025 году снизилось на 9,2%, до 10,15 млн т. Выплавка чугуна сократилась на 4,1% и составила 9,1 млн т. Продажи металлопродукции снизились за год на 7,2%, до 9,8 млн т.