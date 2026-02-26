Red Wings может открыть маршрут Волгоград - Батуми

Авиакомпания Red Wings запросила у Росавиации допуск на выполнение перелетов по маршруту Волгоград — Грузия. Обращение будет рассмотрено на ближайшем заседании Межведомственной комиссии по допуску перевозчиков к выполнению воздушных перевозок пассажиров и грузов, сообщает V1.RU.

Red Wings может открыть авиарейсы Волгоград - Батуми

Фото: Марина Окорокова Red Wings может открыть авиарейсы Волгоград - Батуми

Фото: Марина Окорокова

Если компания получит допуск, то сможет выполнять рейсы Волгоград — Батуми и обратно с частотой два раза в неделю. О четком расписании речь пока не идет, так как допуск не гарантирует стопроцентного открытия направления.

На данный момент из Волгограда выполняются международные рейсы в Ереван, Минск, Хургаду, Шарм-эш-Шейх и Дубай.

Марина Окорокова