Анна Слугина: идет стабилизация экономики в Удмуртии после сильного роста

Экономика Удмуртии переживает в настоящее время стабилизацию ситуации после сильного «галопирующего» роста последних лет. Об этом на брифинге заявила министр экономики республики Анна Слугина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Сейчас идет стабилизация, это неплохо, это нормальная ситуация для после того, как сильный был такой, скажем так, галопирующий рост. Стабилизация на рынке труда, стабилизация по ценам. Инфляция действительно снижается»,— сказала госпожа Слугина.

Она отметила, что республики имеет уникальную структуру экономики. Если ранее основные поступления шли от нефтяной отрасли, то сейчас «другое направление нас долго кормит». При этом в последние восемь лет правительство делало акцент на развитие предпринимательства, и это дало свои плоды, так что экономика в определенной степени диверсифицирована, но есть куда расти, добавила министр.

«Падения нет, есть стабилизация экономических процессов. В любом случае мы сейчас войдем в коридор, который будет длиться два-три года, когда будет не падение, а небольшой рост по всем отраслям. В любом случае у нас потребление рыночных товаров идет, люди продолжают получать достаточно стабильную зарплату»,— пояснила Анна Слугина.

По ее словам, в этот период произойдет переориентация рынков и интересов предпринимателей, появится потенциал для дальнейшего роста. Она ожидает заметного оживления экономики региона в 2028-2029 годах.