Ярославский суд запретил использование плавучего ресторана на Которосли

Кировский районный суд Ярославля запретил собственнику плавучего ресторанного комплекса на Которосли использовать объект до выделения зоны ограниченного хозяйственного использования для функционирования в составе особо охраняемой природной территории (ООПТ). Решение размещено на сайте суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Плавучий ресторан в Ярославле (справа)

Фото: Илья Рамич Плавучий ресторан в Ярославле (справа)

Фото: Илья Рамич

В суд обратился заместитель прокурора Кировского района, который настаивал на возложении обязанности на собственника по освобождению ООПТ от построек. Представитель надзорного ведомства пояснял, что объект находится в ненадлежащем техническом состоянии и непригоден к эксплуатации, в том числе из-за последствий пожара.

В этой части суд не нашел подтверждений. В тексте решения отмечается, что представленные зампрокурора документы «не свидетельствуют в должной мере, что плавучий объект непригоден для эксплуатации и его техническое состояние создает кому-либо угрозу жизни или здоровью».

Также зампрокурора просил запретить деятельность объекта до выделения зоны ограниченного хозяйственного использования. Право осуществления деятельности возникло у собственников объектов до внесения сведений об ООПТ в ЕГРН или установления режима особой охраны территории, поэтому они имеют право на выделение зоны ограниченного хозяйственного использования в границах ООПТ для обеспечения функционирования принадлежащих им объектов.

Как указывается в решении, собственник уже заключил договор на подготовку материалов для выделения зоны, но так как процедура не завершена, суд решил запретить деятельность ресторанного комплекса.

Ранее в ресторанном комплексе находились ночной клуб «Мед» и ресторан «Чито».