Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ярославский суд запретил использование плавучего ресторана на Которосли

Кировский районный суд Ярославля запретил собственнику плавучего ресторанного комплекса на Которосли использовать объект до выделения зоны ограниченного хозяйственного использования для функционирования в составе особо охраняемой природной территории (ООПТ). Решение размещено на сайте суда.

Плавучий ресторан в Ярославле (справа)

Плавучий ресторан в Ярославле (справа)

Фото: Илья Рамич

Плавучий ресторан в Ярославле (справа)

Фото: Илья Рамич

В суд обратился заместитель прокурора Кировского района, который настаивал на возложении обязанности на собственника по освобождению ООПТ от построек. Представитель надзорного ведомства пояснял, что объект находится в ненадлежащем техническом состоянии и непригоден к эксплуатации, в том числе из-за последствий пожара.

В этой части суд не нашел подтверждений. В тексте решения отмечается, что представленные зампрокурора документы «не свидетельствуют в должной мере, что плавучий объект непригоден для эксплуатации и его техническое состояние создает кому-либо угрозу жизни или здоровью».

Также зампрокурора просил запретить деятельность объекта до выделения зоны ограниченного хозяйственного использования. Право осуществления деятельности возникло у собственников объектов до внесения сведений об ООПТ в ЕГРН или установления режима особой охраны территории, поэтому они имеют право на выделение зоны ограниченного хозяйственного использования в границах ООПТ для обеспечения функционирования принадлежащих им объектов.

Как указывается в решении, собственник уже заключил договор на подготовку материалов для выделения зоны, но так как процедура не завершена, суд решил запретить деятельность ресторанного комплекса.

Ранее в ресторанном комплексе находились ночной клуб «Мед» и ресторан «Чито».

Новости компаний Все