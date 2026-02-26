Театры ставят на классику

Московские театры весной сделали ставку на классику. 25 февраля появилась программа с новыми постановками, премьеры стартуют уже с 1 марта. В репертуаре: Александр Пушкин, Антон Чехов, Михаил Булгаков, Иоганн Вольфганг Гете, Оскар Уайльд и Уильям Шекспир. Чего ждут театралы? И куда билеты будет достать труднее всего? Расскажет Анжела Гаплевская.

Как пишет Forbes, одно из наиболее востребованных произведений — «Идиот» Федора Достоевского, его ставят сразу три крупных театра. Большой театр впервые за 40 лет покажет оперу «Отелло» Джузеппе Верди. Для драматургов классика — это хорошая возможность поговорить о сегодняшнем дне. Самые передовые режиссеры и постановщики ставят ее в собственных интерпретациях, говорит театральный критик Наталия Витвицкая: «Целых две премьеры Дмитрия Крестьянкина, абсолютно концептуального режиссера, гуру социального театра.

Он всегда работает с непростыми темами — с подростками, особенными детьми — поэтому точно будет интересно. "Шерлок Холмс" — классика. Но зная язык Антона Федорова, мы понимаем, что нас обязательно ждут перевертыши, неожиданная трактовка, заигрывание с образом, архетипом Шерлока Холмса и развенчивание мифа, в том числе национального. В апреле ожидаются еще две премьеры. Как критик я их особенно жду, это "Три сестры" в Театре на Таганке Саши Золотовицкого. Один из самых любопытных, на мой взгляд, молодых режиссеров с большим потенциалом, метамодернист».

На исторические постановки, как отмечают некоторые театральные деятели, например, о Великой отечественной войне или Смутном времени, идут не так охотно. Зато быстро разбирают билеты на комедии, рассказывает директор театра «Мастерская Петра Фоменко» Андрей Воробьев: «"Сон в летнюю ночь" Шекспира — фантастическая комедия. Дивно красивый, очень смешной спектакль о любви, волшебстве, о духах, эльфах. Люди с удовольствием пойдут на "Завещание Чарльза Адамса" — такая хулиганская музыкальная комедия. И люди с удовольствием идут на Александра Островского — "Волки и овцы". Этому спектаклю 33 года, но тем не менее на него традиционно проданы все билеты, и не только в нашем театре».

Тенденция последнего времени — сближение театра с шоу-бизнесом. На сцене стали чаще появляться медийные личности, трендсеттеры и селебрити, которые привлекают зрителей не актерским мастерством, а своим статусом и количеством подписчиков. Именно фактор персоналии заставил москвичей раскупить за несколько часов почти все билеты на весенний спектакль с Михаилом Ефремовым, который сыграет впервые после шести лет тюрьмы. Цены начинались от 8 тыс. руб., а самые дорогие стоили больше 30 тыс. руб. Не меньший ажиотаж, вероятно, вызовет постановка «Гамлета» в МХТ им. Чехова, ведь главная роль там отведена Юре Борисову, полагает театральный критик Григорий Заславский: «В репертуаре московских театров около 30 киносценариев, перенесенных на сцену. По одним только шпаликовским киносценариям, по-моему, вышло больше 10 спектаклей за последние три сезона».

Театр становится признаком уже не интеллигенции, а элитарности, признают эксперты. За первое полугодие 2025-го средний чек на спектакли увеличился на 15%, примерно до 5 тыс. руб. Но чтобы сходить на премьеру, отдать придется 20-30 тыс. руб. Хорошо, что москвичи уже привыкли к ценам на новогодний «Щелкунчик».

Анжела Гаплевская