В Татарстане на ремонт школ и центров в 2026 году выделят 7,5 млрд рублей

На реализацию нацпроекта «Молодежь и дети» в 2026 году предусмотрено 7,5 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки Татарстана.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Из этой суммы 5,8 млрд руб. выделили из федерального бюджета и 1,7 млрд руб. — из республиканского.

Средства направят на капитальный ремонт 38 школ и одного молодежного центра, а также на оснащение образовательных учреждений оборудованием для предметов «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд».

В 2025 году построили две школы на 1,2 тыс. мест каждая, отремонтировали десять школ и выплатили 3,7 млн руб. педагогам за классное руководство и работу с детскими объединениями.

