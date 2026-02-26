Депутаты Самарской области приняли поправки в бюджет Самарской области

Депутаты Самарской губернской думы сегодня, 26 февраля, проголосовали за поправки в областной бюджет на ближайшие три года.

Проект закона «О внесении изменений в закон Самарской области "Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов"» представила зампредседателя правительства Самарской области — министр финансов Самарской области Ольга Собещанская.

Поправки увеличивают доходные и расходные части бюджетов на 2026 год и следующие два года. Доходная часть бюджета региона на этот год увеличится на 147 млн руб., расходная часть — на 9,5 млрд руб.

Доходов станет больше в том числе за счет дополнительных безвозмездных поступлений на общую сумму в размере 142,1 млн руб. Расходная часть увеличится «за счет остатков 2025 года и с учетом перераспределения ранее предусмотренных бюджетных ассигнований».

На вопрос депутата Натальи Бобровой о причинах внесения поправок Ольга Собещанская ответила, что бюджет непростой, но он «сбалансирован и сохраняет все направления».

«Да, есть приоритезация, так как мы находимся в непростых экономических условиях. Во многих субъектах наблюдается снижение налога на прибыль. Темпы роста доходов бюджета сегодня ниже темпов роста расходов. Это тоже нормальная ситуация — мы зашли в большие программы развития — это стройки, ремонты, социальные программы, поддержка специальной военной операции»,— отметила Ольга Собещанская.

Зампредседателя думы Алексей Лескин раскритиковал планы выделить самарской АНО «СОТА», подконтрольной областному министерству внутренней политики, 86 млн руб. Депутат назвал «Соту» организацией «с низким рейтингом».

Закон о бюджете Самарской области депутаты приняли в ноябре прошлого года. Предполагалось, что доходы региона в 2026 году составят 322,4 млрд руб., расходы — 352,5 млрд руб. Дефицит превысит 30 млрд руб.

Сабрина Самедова