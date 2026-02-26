Обвинение спустили с горки

В Нижнем Новгороде суд рассмотрел уголовное дело о гибели трехлетнего ребенка, который застрял в конструкции горки в детсаду и задохнулся. Заведующую Альбину Коротких и бывшего воспитателя Мэнэ Арутюнян обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Однако по ходатайству прокурора суд переквалифицировал обвинение на менее тяжкие статьи и назначил Альбине Коротких два года лишения свободы условно, а Манэ Арутюнян — два года ограничения свободы. Обеих лишили права заниматься педагогической деятельностью, с детсада в пользу родителей ребенка взыскали 8 млн руб. Потерпевшие посчитали приговор чрезмерно мягким, их адвокат намерен обжаловать решение суда.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Детский сад №439, где ребенок погиб на детской горке

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Нижегородский районной суд Нижнего Новгорода огласил приговор по уголовному делу о гибели трехлетнего ребенка в детсаду №439 на улице Бринского. Как писал «Ъ», во время прогулки 2 декабря 2024 года воспитанник детсада просунул голову между перекладин горки и застрял. Самостоятельно освободиться ребенок не смог и задохнулся под собственным весом, его тело обнаружили висящим в конструкциях игрового комплекса. Реанимировать ребенка воспитатель и прибывшая бригада скорой помощи не смогли.

Обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ), предъявили заведующей детсадом Альбине Коротких и бывшему воспитателю Манэ Арутюнян, которая вопреки должностным инструкциям не уследила за ребенком и во время прогулки отвлеклась на другие дела. Дети в это время остались без присмотра, следовало из обвинительного заключения (копия есть у «Ъ»). Альбина Коротких как заведующая приняла горку, в которой отдельные элементы были смонтированы с зауженными зазорами, и дети могли застрять в конструкциях, посчитало следствие. Более того, игровой комплекс, который ООО «Детский дворик» поставило детсаду в 2014 году, был собран не полностью. Комиссия во главе с заведующей ежегодно формально осматривала оборудование без компетентных специалистов. Все это в итоге и привело к трагедии, считает следствие.

Подсудимые частично признали вину. На допросе в суде Альбина Коротких сообщила, что горку в 2014 году проверила комиссия областного министерства образования и мэрии, а она лишь ежегодно осматривала игровой комплекс на предмет повреждений.

Заведующая просила власти выделить финансирование на технических специалистов, однако денег в бюджете не нашлось, а специалистом по детским горкам Альбина Коротких не была.

Представители Манэ Арутюнян сообщили «Ъ», что не согласны с квалификацией уголовного дела. Защита подсудимой настаивала, что в момент трагедии воспитатель была на площадке и отвернулась. Поэтому ее действия следует квалифицировать по статье о причинении смерти по неосторожности.

Мнение защиты разделил гособвинитель, который незадолго до приговора попросил смягчить инкриминируемые статьи. В итоге суд переквалифицировал действия Альбины Коротких на халатность (ч. 2 ст. 293 УК РФ), а Манэ Арутюнян — на причинение смерти по неосторожности (ч. 2 ст. 109 УК РФ). Заведующей назначили два года лишения свободы условно, бывшему воспитателю — два года ограничения свободы. Обеим запретили два года заниматься педагогической деятельностью, в пользу потерпевших с детсада взыскали 8 млн руб.

Судья Константин Иванов принес соболезнования участникам процесса. «Это трагическая случайность. Если бы я полагал, что суровость наказания может предотвратить подобные трагедии в будущем, то наказание подсудимым было бы назначено самое строгое. Но я полагаю, что это вещи не взаимосвязанные. И еще хочу заметить: главное — не то, чтобы за каждое преступление было назначено максимально суровое наказание, а наказание было неотвратимым»,— подчеркнул господин Иванов.

Присужденные потерпевшим 8 млн руб. судья назвал максимальной суммой, которая была взыскана приговорами Нижегородского районного суда за гибель человека.

Родители погибшего ребенка не удовлетворены приговором и считают, что реального наказания за трагедию никто в итоге не понес. Они напомнили, что воспитанники детсадов часто предоставлены сами себе, и никто не застрахован от подобных случаев, а приговор развязывает руки работникам дошкольных учреждений. Не заметить нехватку элементов конструкций горки, по их словам, невозможно, а на записях камер видно, что дети гуляли сами по себе. Манэ Арутюнян в это время занималась другими делами на соседней игровой площадке и разговаривала со своей знакомой.

Представитель потерпевших Алексей Скворцов намерен обжаловать приговор. «Если бы за ребенком присматривали надлежащим образом, даже при неисправной горке ничего бы не произошло. Однако и если бы горка была исправна, то и трагедии бы не случилось»,— констатировал господин Скворцов. Осужденные комментировать решение суда не стали.

Роман Рыскаль