Flowwow: тюльпаны в России подорожали почти на 7% за год

Букет из 15 тюльпанов обойдется россиянам в 3,6 тыс. руб. Это на 6,9% выше, чем годом ранее, сообщили ТАСС в маркетплейсе цветов и подарков Flowwow.

На 9% дешевле (за 4,5 тыс. руб.) можно купить 15 роз, добавили в компании. Снижение цен на букет роз в Flowwow связали со сменой предпочтений россиян в сторону более доступных сортов.

По словам руководителя отдела по привлечению и сопровождению селлеров Flowwow Вероники Перетягиной, ожидать резкого скачка стоимости цветов на 8 марта в этом году не стоит. При этом в 2025 году средняя цена букета цветов перед праздником поднялась на 15%, до 2,9 тыс. руб., по сравнению с прошлогодним показателем.