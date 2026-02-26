Завтраки с шефом

Ресторан «18/11» в «Конгресс-отеле Екатеринбург» 1 марта открывает новый сезон авторских шеф-завтраков для горожан — гастрономичных, смелых и атмосферных.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Либерман Фото: Марина Либерман

Первую встречу проведет Андрей Бова — бренд-шеф Novikov Group, амбассадор АУК и телеведущий шоу «5 ужинов». Более 20 лет в индустрии и работы в ведущих гастрономических проектах Екатеринбурга сформировали его неповторимый стиль.

По традиции гостей ждут локальные продукты, яркие гастрономические акценты и авторская трактовка знакомых вкусов. В меню обещают тартар из скумбрии с подкопченным картофелем, сырники с копченым адыгейским сыром и тартаром из форели, блины с томлёной уткой и пряным соусом с вишней, тельное из судака с топлёным маслом и малосольным огурцом, трюфельный медовик и другие деликатесы. Сервируют завтраки с 11, так что — это история не про ранний кофе, а про атмосферу неспешного утра, гастрономию и живое общение. Кроме прочего, это отличная идея, чтобы провести первое весеннее утро в компании именитого шефа и ярких гастрономических впечатлений.