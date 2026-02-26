Назвали дату и место прощания с руководителем ВИА «Ариэль» Ростиславом Геппом

Прощание с руководителем челябинского вокально-инструментального ансамбля «Ариэль» Ростиславом Геппом пройдет 28 февраля в храме Святой Троицы на улице Кирова в Челябинске. Об этом сообщается в официальном сообществе коллектива в социальной сети «ВКонтакте».

Церемония прощания начнется в 11:30. В 13:00 пройдет поминальная служба. Похоронят Ростислава Геппа на Преображенском кладбище.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, один из лидеров ВИА «Ариэль» Ростислав Гепп умер на 75-м году жизни 24 февраля в Челябинске.

Артист родился в Златоусте. Выступал в ансамбле с 1974 года. Был одним из вокалистов, играл на флейте и клавишных инструментах. С 1989 года являлся руководителем челябинского состава группы «Ариэль».