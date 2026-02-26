Депутаты облдумы от «Единой России» и минэкономразвития региона разрабатывают поддержку автоматизации предприятий

Секретарь регионального отделения «Единой России», Губернатор Александр Гусев провел заседание Правительства Воронежской области. В нем принял участие председатель Воронежской областной Думы Юрий Матузов и депутаты. Одним из главных вопросов стало формирование эффективной поддержки для внедрения робототехники и автоматизированных систем на предприятиях региона. Это необходимо для повышения конкурентоспособности воронежской промышленности, повышения производительности труда, роста зарплат.

Фото: Воронежская областная Дума

Чтобы сохранить и ускорить темпы роботизации, необходимо создать систему поддержки предприятий, которые реализуют проекты в сфере автоматизации.

Для этого по инициативе депутатов Воронежской областной Думы от «Единой России» и министерства экономического развития региона подготовлен проект закона Воронежской области «О государственной (областной) поддержке предприятий, реализующих проекты роботизации и автоматизации на территории Воронежской области».

Отметим, что регион первым в России разрабатывает «закон о роботизации». Областная поддержка будет ориентирована на потребителей робототехники и автоматизированных систем.

Претендовать на преференции смогут предприятия обрабатывающей промышленности (за исключением пищевой, производства напитков и табака). Отбор проектов будет проводиться региональным министерством промышленности и транспорта. Критерии отбора касаются объема вложений, количества установленных роботов, прироста производительности труда и ряда других условий.

Предприятия смогут получать поддержку в различных формах – от налоговых льгот до организационного содействия.