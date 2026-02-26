Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Машину высокопоставленного военнослужащего планировали подорвать в Петербурге

Под автомобиль высокопоставленного военнослужащего Минобороны РФ в Санкт-Петербурге заложили бомбу. Взрывное устройство обезвредили, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.

Силовики выяснили, что фигуранты вступили в переписку с представителем украинских спецслужб в мессенджере Telegram. Злоумышленники в беседе с куратором выразили готовность совершить теракт.

Они изъяли из тайника СВУ, осуществили разведку адреса проживания и заложили бомбу под автомобиль военнослужащего. Сотрудники ФСБ обнаружили ее и обезвредили. По подозрению в попытке совершения подрыва машины задержали двух россиян.

Татьяна Титаева

Новости компаний Все