Машину высокопоставленного военнослужащего планировали подорвать в Петербурге

Под автомобиль высокопоставленного военнослужащего Минобороны РФ в Санкт-Петербурге заложили бомбу. Взрывное устройство обезвредили, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.

Силовики выяснили, что фигуранты вступили в переписку с представителем украинских спецслужб в мессенджере Telegram. Злоумышленники в беседе с куратором выразили готовность совершить теракт.

Они изъяли из тайника СВУ, осуществили разведку адреса проживания и заложили бомбу под автомобиль военнослужащего. Сотрудники ФСБ обнаружили ее и обезвредили. По подозрению в попытке совершения подрыва машины задержали двух россиян.

Татьяна Титаева