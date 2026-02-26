Анапа рассыпает песок

Власти Анапы начали завозить новый песок на загрязненные пляжи. А местный бизнес гадает, быть или не быть сезону этим летом? До разлива мазута курорт ежегодно принимал летом до 5 млн туристов. Согласно заявлениям властей, экологическая ситуация стабилизовалась. Однако Роспотребнадзор считает, что отдыхать на анапских пляжах пока не стоит. Тему продолжит родолжит Екатерина Вихарева.

С весны до осени 2025 года в регионе очищали береговую линию. В итоге с пострадавших пляжей вывезли порядка 185 тыс. т загрязненного песка и грунта. 25 февраля в тестовом режиме этот объем начали восстанавливать, но пока только в поселке Витязево за счет песка с ближайших карьеров.

По составу он ближе всего к анапскому, рассказал местный блогер Юрий Озаровский, который наблюдал за работами: «Площадка для отсыпки большая, порядка 3 км. Установлены так называемые саркофаги, работы ведутся. Но после сильного шторма были выбросы старого мазута. Специалисты МЧС в авральном режиме все это быстро собирали. Сети, которые служили защитой от мазута, уже практически выкопаны.

Если эта тестовая площадка покажет себя хорошо, остальные пляжные территории будут также отсыпаться. И к маю мы уже получим полностью обновленные пляжи».

Галечные участки проблемными не считаются. Но грядущий сезон во многом зависит от пляжей песчаных. А содержание нефтепродуктов там все еще превышает допустимые нормативы, указали в начале февраля в Роспотребнадзоре. Но допустили, что к лету ситуация еще может измениться. И местный бизнес очень на это рассчитывает, отмечает житель Анапы Александр Величко: «Я знаю участки, на которых находятся основные залежи мазута под водой. Он пачкается, имеет определенный запах, но уже настолько мешался с ракушкой, что его консистенция больше похожа на гудрон. На поверхности мазута нет. Единственная загвоздка в том, насколько герметичны коффердамы, и как будет проходить операция по откачке мазута. В таком виде он останется до очередного шторма, который разбросает все конструкции и растянет этот мазут по всему побережью Черного моря».

На ликвидацию затонувших частей танкеров правительство выделит почти 6 млрд руб. Ожидается, что работы завершатся в 2026 году. Оперативнее оказались путешественники. Темп летнего бронирования в январе и феврале в регион оказался в 2-2,5 раза выше, чем год назад. Если тенденция сохранится, сезон вдвое превысит показатели 2025-го, рассказали “Ъ FM” в АТОР. Позитивный тренд подтверждает и управляющий сети отелей Anapa-Sochi Family Владимир Иванов: «У нас на некоторые даты уже нет свободных мест. Активное бронирование началось еще с начала декабря и длится по сей день. Некоторые типы номеров уже полностью проданы на летний сезон. Пляжи идеально чистые, люди бронируют отели, хотят приехать. Но есть параллельная реальность, в ней существует Роспотребнадзор, который пытается сделать из мухи слона».

Анапа всегда загружалась задолго до начала сезона, но пока власти официально не дадут разрешения на отдых, крупные игроки не начнут продажи, сетует заместитель генерального директора санаторно-курортного объединения «РосЮгКурорт» Валерий Сычев, который считает, что летний сезон в Анапе едва ли будет лучше прошлогоднего: «Если они хотят загрузить свой курорт, то должны были официально заявить о ситуации еще в январе. При открытии в марте, сезон начнется с мая. И только с сентября начнется договорная кампания по загрузке Анапы. В текущем моменте сезон проигран.

Будет всплеск в направлении дикого отдыха, как и в прошлом году, когда, несмотря на протесты властей, туристы все равно ехали в Анапу. И в этот раз ожидается похожая ситуация».

Экосистема Черного моря не разрушена, но восстановление требует времени, говорят экологи. Речь идет, по разным оценкам, от полугода до трех лет.

