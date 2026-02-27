«Продимекс» отправил агрономов на олимпиаду и стратегические семинары

С конца декабря по март специалисты УК «Продимекс Агро», входящей в ГК «Продимекс», традиционно участвуют в интенсивных обучающих мероприятиях. Насыщенный план охватывает агрономов, инженеров и механизаторов. Цель — «повышение квалификации специалистов, обсуждение актуальных технологий и подготовка к новому производственному сезону». Обучение организовано в трех ключевых форматах, что позволяет сочетать стратегические вопросы с тонкостями производственных процессов.

Фото: ГК Продимекс

Первый формат — стратегические семинары с участием специалистов агрономических служб всех производственных подразделений и управляющей компании. Ключевая роль отводится компаниям-партнерам, лидерам рынка семян, средств защиты растений, удобрений и сельхозтехники. Основное содержание — открытый обмен мнениями и глубокое обсуждение технологических аспектов возделывания основных сельскохозяйственных культур.

Второй формат — внутренние семинары, где региональные менеджеры по производству совместно с профильными специалистами управляющей компании детально разбирают технологические элементы, непосредственно применяемые в хозяйствах холдинга. Кульминацией становится ежегодная Агрономическая олимпиада — комплексный тест из 60 вопросов, на которые нужно ответить за 60 минут. Задания охватывают теорию и общие вопросы агрономии. Особую практическую ценность представляют кейсы в формате «исходные условия — пути решения проблемы», моделирующие реальные ситуации из агрономической практики. Для мотивации учреждены ценные призы для агрономов, показавших наилучшие результаты.

Третий формат — практическое обучение в период полевых работ. Специалисты компаний-партнеров проводят выездные семинары на базах предприятий ГК «Продимекс» — в мастерских или непосредственно в поле. Участники — агрономы, инженеры и механизаторы.

Серия обучающих мероприятий стала неотъемлемой частью корпоративной культуры УК «Продимекс Агро», направленной на постоянное развитие. Эта системная работа, как подчеркивают в компании, «напрямую влияет на качество принимаемых решений и способствует достижению стабильно высоких результатов в течение всего производственного цикла».

«Продимекс» — один из крупнейших российских агрохолдингов, лидирующий по производству сахара в РФ (выпускает более 1,2 млн т продукции в год). Основной владелец группы компаний — Игорь Худокормов. В составе ГК — 14 сахарных заводов в шести регионах, а также земельный банк в объеме 900 тыс. га в наиболее благоприятных для развития агробизнеса субъектах (Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Тамбовской и Пензенской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях). Ежегодно компания получает около 8 млн т продукции растениеводства, в том числе более 6 млн т сахарной свеклы (а по итогам 2023 года — 8,25 млн т), более 2 млн т зерновых, зернобобовых и масличных. Количество сотрудников на предприятиях— свыше 13 тыс. человек.