В Самаре экс-полицейская Вера Рабинович пытается обжаловать приговор за взятку

Самарский областной суд рассмотрит апелляционную жалобу бывшего следователя Веры Рабинович на приговор, вынесенный ей за получение взятки в размере 15 млн рублей. Она была признана виновной по ч. 6 ст. 290 УК РФ, сообщается на сайте облсуда.

Начальник отдела по преступлениям в сфере экономики ГСУ ГУ МВД РФ по Самарской области Вера Рабинович

Фото: Твиттер ГУ МВД России по Самарской областил

В августе 2020 года Октябрьский районный суд Самары приговорил Рабинович к 8 годам лишения свободы. Ее сообщники — Виталий Прокофьев и Жанна Назарова — получили семь лет и четыре года соответственно. По версии следствия, взятка была передана бизнесменом Зелимханом Темирхановым с целью ускорения передачи в суд уголовного дела о мошенничестве в отношении предпринимателя.

На процессе Рабинович признала вину частично, заявив, что не могла повлиять на ход расследования, но не отказалась от денег. Она просила переквалифицировать обвинение с получения взятки на мошенничество, однако суд не стал этого делать.

Попытки обвиняемой обжаловать приговор в вышестоящих инстанциях, включая Верховный суд, не увенчались успехом. Заседание по апелляционной жалобе состоится в ближайшее время.

Ранее Вера Рабинович занимала пост руководителя отдела по преступлениям в сфере экономики главного следственного управления ГУ МВД РФ по Самарской области.

Георгий Портнов